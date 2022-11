Wir sagen mal bye-bye

Nach dem sogenannten 7 Jahres – Rhythmus verändern sich Menschen und treten in eine neue Lebensphase. Demnach würde jetzt Makadomo seine Milchzähne verlieren und das Bewußtsein der Zeit wahrnehmen.

Nun denn!

Wir haben uns entschieden, bevor wir sprachlich den Biß verstärken über die zum Teil faschistoiden Tendenzen des Weltgeschehens, und damit möglicherweise selbst zu „bissigen Hunden“ werden, andere Mitteilungsarten auszuprobieren, wobei wir aber trotzdem weiterhin in Wort und Schrift unsere Sicht auf Ereignisse kommunizieren.

Schließlich kann uns die Gegenwart keinesfalls gleichgültig sein, trotz erheblicher Mißstände nur noch stillzuhalten. Allerdings entspricht dieses Medium hier nicht mehr unserer ureigenen Grundüberzeugung, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das Gegenteil konnten wir besonders in letzter Zeit beobachten. Mit Resignation hat dies mitnichten zu tun, aber mit der Erkenntnis neue Wege einzuschlagen.

Zeit ist relativ wie so viele andere Dinge auch, Glück, Zufriedenheit, Schmerz, Wut… Empfindungen sind individuelle Stärken oder Schwächen, die charakterliche Veränderungen zur Folge haben können. Die Zeit ist davon völlig unbeeindruckt, sie läuft, geht, swingt, rockt, flieht oder steht auch mal still, und wir sind so frei, uns von ihr mehr als bisher inspirieren zu lassen.

In diesem Sinne: Ciao! Seid lieb gegrüßt und tschüß!

Doris und Martin