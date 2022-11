Einst waren wir

angetreten,

vollkommen ungebeten,

im Jetzt und Hier,

um still zu beobachten,

was die Zeit so verlangt,

an Meldungen so rankt,

schräge News nur so krachten.

Langsam naht der Abschied,

der stets letztlich feststand,

ein stillschweigend leises Band,

vor dem niemand flieht,

kein Blick zurück,

die Zukunft weiß den Weg,

bietet uns den sicheren Steg,

wohlan zum neuen Stück.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte