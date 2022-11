Es gibt sie,

die Menschen,

die alles dürfen.

Regeln, ach was,

Gesetze brechen,

ohne Konsequenz.

Ihr Ansehen,

sorry, das Sehen

ihres gefüllten

Bankkontos

reicht aus,

sie ihrer Würde

nicht zu berauben,

dafür gibt es

Straffreiheit.

Sie legen Feuer,

verpesten die Umwelt

mit ihren Taten,

ihre Namen

sind Gift für die Welt.

Für die letzte Strecke

reichte nicht ihr Geld,

schwarz ist sie gefahren,

zehn Euro fehlten

ihr dafür, damit sie

sich von ihrer Mutter für

immer verabschieden kann.

Zugig war es am Bahnhof,

frostig die Stimmung,

erschlichen die sichere Reise,

kein Ansehen auf der Bank.

Sie sehen ihre Verbrechen,

Raub am Kapitalgewinn,

Betrug an der Gemeinschaft,

wie würdelos doch Menschen

sind, die zu wenig haben.

Kein letztes Tschau am Grab

ihr vergönnt. Keine Werte

bezeugen ihre Taten, keine

Zahlen benennen ihren Namen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte