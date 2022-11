Wenn die Wirklichkeit Ideale überschattet

Wir hören Rockmusik in all ihren Facetten,

aber Putin überfällt die Ukraine,

wir bewundern tolle Bilder in Museen,

aber Klimaaktivisten bewerfen sie mit Kartoffelbrei,

wir wählen demokratische Parteien,

aber Rechtsextreme zelebrieren ihren Haß,

wir gründen voller Freude Familien,

aber Flatrate-Sex wird angeboten,

wir fliegen in ferne, exotische Länder,

aber mißgönnen Migranten das letzte Hemd,

wir lesen uns durch Bibliotheken,

aber in Talkshows werden rechte Medien empfohlen,

wir feiern ausgelassen christliche Feste,

aber Obdachlose werden angezündet,

wir beäugen kritisch das Bürgergeld,

aber Großkonzerne zahlen zu wenig Steuern,

wir fordern alle eine friedliche Welt,

aber letzlich regiert immer über allem das Geld.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte