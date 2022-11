Brasiliens Zukunft ungewiß

In Brasilien alles claro

so gänzlich ohne Bolsonaro?

Wir haben nichts verpaßt,

solange der noch nicht aus dem Palast!

Lula hat ganz knapp gewonnen,

doch Hoffnung bleibt verschwommen.

Bolsonaro hat vom Trump gelernt,

Extremisten jedes Vorbild umschwärmt.

Für den Regenwald keine Entwarnung in Sicht,

dessen Abholzungsstop oberste Pflicht,

weil der Klimawandel uns weiterhin bedroht,

ihn zu ignorieren, bedeutet für alle größte Not.

Klimawandelleugner und Despoten

gehören zum Schutz schlichtweg verboten!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte