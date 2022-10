Die USA zerfallen zunehmend

Midterms läuten dramatische Wende ein

Geht am Ende die Rechnung von Donald Trump etwa auf, weil immer mehr Extremisten dessen Verhöhnung umsetzen? Verschwörungstheorien, Fake News und eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft spalten die größte Demokratie, während die Weltgemeinschaft sorgenvoll jenes Geschehen in den USA verfolgt, in Europa ein Despot uns vor vollendete Tatsachen setzt, daß Frieden keine Option mehr sein darf.

In den USA kehrt die Angst vor politischen Anschlägen zurück, wie der Tagesspiegel mit dem Fall Pelosi zum Besten gibt. Ein 42-jähriger Attentäter hatte ihren Mann schwer verletzt und dabei mehrfach im Haus gerufen, wo denn Nancy sei, eine Wiederholung der Ereignisse vom 06. Januar 2021. Im Endeffekt geht Trumps Rechnung auf von der gestohlenen Wahl in solch Köpfen, die sich daher aufgefordert fühlen, demokratische Gepflogenheiten in Frage zu stellen!

Joe Biden muß wesentlich härter durchgreifen

Dazu benötigt er allerdings viel mehr Halt nicht nur in der Gesellschaft selbst, sondern darüberhinaus seitens des demokratischen Westens. Bidens Bemerkung von einem „Semi-Faschismus“ hat sich spätestens mit dem jetzigen Verbrechen gegen die Sprecherin des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten und ihrem Ehemann als verharmlosend herausgestellt. Eine Aufforderung an Joe Biden, seinen milden Kurs endlich zu überdenken, um härter gegen jene Rechtsradikalen durchzugreifen.

Zumal die Reaktionen seitens der Republikaner Bände sprechen. Sie scheinen keinerlei Scheu an den Tag zu legen, ihren Kurs ändern zu wollen. Eine Bestätigung ihrer Haltung, ihres Hasses nicht nur gegenüber Biden und den Demokraten, sondern eine freie, demokratische Welt mit Füßen treten zu wollen. Der Fortsetzung des bewußt herbeigeführten Zerfalls in der Gesellschaft.

Prognose der Midterms etwa ungewiß?

Selbstverständlich, das macht Prognosen ohnehin aus, sie können nicht immer zuverlässig sein, egal was Umfragen aufzeigen. Dennoch scheinen die Republikaner im Aufwind zu sein. Selbst der Aufschrei der Entrüstung zum Pelosi-Attentatsversuch ändert nichts daran. Extremisten kalkulieren mit der Spaltung der Gesellschaft, die sie für ihre Zwecke mißbrauchen. Obendrein wird ein Donald Trump alles unternehmen, um dessen Macht zurückzuerlangen.

Das System der US-amerikanischen Justiz scheint solchen Figuren genügend Raum zu bieten, um sich wegducken zu können, sich vor Gericht verantworten zu müssen, wobei der Faktor Zeit ganz offensichtlich eine erhebliche Rolle spielt, damit der Ex-Präsident erneut wirken darf, um sich nach den Midterms ein zweites Mal wählen lassen zu dürfen. Am Ende vom Betrogenen zum Sieger, eine Prognose, die den freien, demokratischen Westen so gar nicht gefallen wird.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Politik