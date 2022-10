Autokratische Staaten auf dem Vormarsch – ein düsteres Szenario

Nichts dazugelernt?

Solange die Menschheit auf Figuren wie Trump, Putin, Erdogan, Bolsonaro, Xi Jinping etc. setzt, schaut es ziemlich düster aus für all diejenigen, die eine freie, demokratische Gesellschaft möchten, die sich dem Humanismus verpflichtet, Kreativität und ein soziales Miteinander fördert. Fraglich in diesem Kontext, was denn dazu führte, daß solche Unwesen überhaupt agieren dürfen, ohne sie in notwendiger Konsequenz zu stoppen? Was hat die Menschheit hierbei versäumt?

Die Welt schaut entsetzt gen USA, wo Trump sich die Macht zurückholt. Wir sollten uns solche Machenschaften auf der Zunge zergehen lassen. Nach all den schrägen Ereignissen, die sich jener Ex-Präsident ungestraft erlauben durfte, gestattet ihm das US-amerikanische Rechtssystem, einfach weitermachen zu dürfen. Unfaßbar. Andererseits hat die Bundesrepublik Deutschland sich gleichwohl mitnichten mit Ruhm bekleckert hinsichtlich mancher Nazis, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einfach etliche Posten beziehen durften in Politik und Wirtschaft. So what?!

Wir dürfen uns nicht wundern, warum solche Figuren weiterhin ihr verbrecherisches Unwesen treiben dürfen. Es liegt vor allem auf der Hand, welche Kräfte exakt dies fördern. Ganz einfach, das Großkapital. Liza Minellis Song hat dermaßen Recht, Money Makes The World Go Round!

Jener Pool politisch-wirtschaftlicher Abhängigkeiten erklärt auch, wieso wir weiterhin mit China Geschäfte machen, mit Russland und anderen despotischen Systemen verhandeln, schachern und sogar Kompromisse eingehen. Das stinkt in letzter Konsequenz gen Himmel, entspricht aber leider den Tatsachen.

Auf der Strecke bleiben all die dringend notwendigen Probleme, die unbedingt gelöst werden sollten, denken wir an den Klimawandel, an Armut, Umweltschutz, an Abrüstung, um nur mal jene vier wichtigen Mißstände aufzuzählen. Bisher wurde dabei viel zu halbherzig agiert bishin zu totaler Ignoranz. Das kann natürlich nicht gutgehen. Trotzdem dürfen jene Despoten sich weiterhin global austoben, welch frapantes Desaster!

Menschheit schaut sehenden Auges gen Apokalypse, die zweifelsfrei verhindert werden könnte, würde sie die richtigen Schlüsse ziehen, den beherzten Mut aufbringen, dem ein Ende zu setzen. All jene, die leichtfertig abwinken, dies ließe sich nicht ändern, machen es sich viel zu leicht. Mit Blick gen Iran, gen weltweiten Klimaprotesten, zu all jenen, die sich tagtäglich bemühen, solche Mißstände nicht nur anzuprangern, sondern aktiv mit anpacken, etwas zu ändern, im Kleinen wie im Großen, sollte dies uns Mut machen, eben nicht zu resignieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Oder wollen wir tatsächlich jenen Autokratien das Feld überlassen?

Lotar Martin Kamm

