Schwarze Schwäne auf Papier

Wo, wenn nicht hier

liegt ein Klappmesser aus Papier

auf meinem Schreibtisch,

jeder Schnitt noch ganz frisch.

Ganz frisch auch Spuren von Asche,

sieht aus wie Schmutz im Schnee.

In meinen Wimpern hängen Tränen,

durch ihr Schimmern sehe ich Schwänen

zu, schwarzen Schwänen, die zum Ufer

gleiten, zu mir, dem unbekannten Rufer.

Ich stehe auf des Messers Schneide,

umspült von sanften Wellen, beneide

der Schwäne majestätische Gelassenheit

in dem zugefrorenen See, mit Sicherheit

die brüchigen Eisstellen zu finden,

die durch ihre Bewegungen verschwinden

und ihnen den Weg zu mir freimachen,

damit meine Tränen fließen vom Lachen.

Mein Mascara ist längst verteilt

auf dem Papier und meinem Gesicht, es eilt

nicht, das Weinen zu beenden.

Ohne diese Tränen fänden

die Schwäne nicht den Weg zu mir,

und das Klappmesser aus Papier

hätte nie Spuren des Gebrauchs,

kein Abschnitt bliebe meines Zeitenhauchs.

Doris Mock-Kamm

