Wenn General Armageddon handeln darf

Stoppt endlich solche brutalen Gestalten

Die Welt schaut zu, nahezu ohnmächtig, läßt gewisse Verbrecher schalten und walten, ohne sie effektiv zu stoppen. Symbolisch werden erklärte Terroristen inzwischen längst gezielt eliminiert, akribisch vorbereitet, um noch größeres Leid zu verhindern. Doch dies dauert seine Zeit, die etliche Opfer mit sich bringen, solange jene Unmenschen weiterhin ungestraft handeln dürfen.

Putins neuer Befehlshaber „General Armageddon“ soll Kriegswende bringen, schreibt ntv. Ausgerechnet jener Sergej Surowikin, der nicht zögerte, 1991 im Zuge des gescheiterten Augustputsches in Moskau unter seiner Führung drei Demonstranten erschießen zu lassen, der die Bombardierungen auf Aleppo zu verantworten hat, die die Stadt in Schutt und Asche legten. Einen deutlicheren Vorgeschmack von seiner Skrupellosigkeit durften jüngst die Ukrainer mittels der Raketenangriffe erleben, wobei dies wohl erst der Anfang sein wird.

Haben die Grübeleien in Putins Hirnwindungen bereits erste Früchte getragen? Es schaut ziemlich danach aus. Doch was gedenkt eine aufmerksame Weltöffentlichkeit diesem Despoten entgegenzusetzen, der längst nicht davor zurückschreckt, selbst Atomwaffen einzusetzen? Vielleicht muß hierbei gelten, ihm zuvorzukommen, bevor es zu spät ist. Sicherlich nicht mit einem Atomangriff gen Russland, aber mittels anderer Optionen.

Es taucht erneut die wichtige Frage auf, wieviele Despoten die Menschheit verträgt. Das Maß ist längst voll. Wir müssen uns der Herausforderung stellen, solche Gestalten eben nicht weiterhin gewähren zu lassen, alles Menschenmögliche unternehmen, um sie effektiv zu stoppen. Verpassen wir dies, potenziert sich das Unheil um ein Vielfaches, dürfen wir uns über eine große Opferzahl nicht wundern. Zugleich verbleibt der Vorwurf bei nachfolgenden Generationen, wieso wir nicht beherzt einschritten. Erinnert sei in diesem Kontext an Hitler, Stalin und Co.

Doch zurück zu jenem General Armageddon, der nunmehr in der Ukraine wüten darf, obendrein auch noch heute seinen 56. Geburtstag begeht. Der rücksichtslose Befehlshaber und neue Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine wird seine Aufgabe ohne mit der Wimper zu zucken bewältigen, was sehr viele zu erwartende Opfer bedeuten mag. Bravo, Herr Putin, Sie leisten ganze Arbeit, um Ihr „geistesgestörtes“ Ziel der Vernichtung der ukrainischen Bevölkerung zu erreichen! Mögen Sie und Ihresgleichen sehr gezielt gestoppt werden, das wünsche ich mir von ganzem Herzen!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Meinung