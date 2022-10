Es ist mal wieder soweit,

überall Uneinigkeit

am Tag der Deutschen Einheit,

viele haben keine Zeit,

manche sind so gar nicht bereit,

sorgen für entsprechendes Leid,

gefühlt seit einer Ewigkeit.

Es ist ein Offenbarungseid,

der führt zu all dem Streit

am Tag der Deutschen Einheit,

was sich dabei wohl einreiht,

nach Ungerechtigkeit schreit

bei jedweder Gelegenheit,

von wegen Weltoffenheit.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte