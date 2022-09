Zeitalter eines Atomkriegs hat begonnen

Albtraum oder knallharte Realität?

Steven und ich unterhielten uns am Frühstückstisch im schottischen Aberdeen, wir waren übriggeblieben, während die anderen längst sich verzogen hatten. Erstaunt stellten wir fest, denselben Traum schweißgebadet durchlebt zu haben, das Bild des Atombombenpilzes vor Augen, dessen Bedrohung noch nachhaltig uns Gänsehaut bescherte im Herbst 1976.

46 Jahre später holt jener Albtraum uns längst ein, mögliche Nuklearschläge Putins schwören die kritischste Situation seit 1945 herauf. Was geschieht da vor den Augen einer Weltöffentlichkeit, die fast schon ohnmächtig gen Russland blickt? Haben wir allesamt den Ex-KGB-Agent komplett unterschätzt, den ein Gerhard Schröder als lupenreinen Demokraten tituliert, während eine Sahra Wagenknecht vollmundig meint, man könne mit Wladimir Putin verhandeln? In der Tat, das haben wir!

Nach den Atombombenabwürfen seitens den USA im Jahre 1945 befand sich die Menschheit 17 Jahre später während der Kubakrise folgerichtig nahe eines möglichen Atomkrieges, nach dessen Beilegung letztlich die Sowjetunion taktische Erfolge für sich selbst verbuchen konnte, nachdem die US-Atomraketen aus Italien und der Türkei abgezogen wurden, die USA ihr Sicherheitsgarantien für Kuba zusicherten. Im Anschluß begannen erste Verhandlungen zur Rüstungskontrolle.

Mit dem Angriffskrieg am 24. Februar gen Ukraine hat Putins Russland nunmehr zusammen mit den eilig erwirkten Scheinreferenden der annektierten Gebiete in der Ost-Ukraine sich das sichere Alibi verschafft, bei Kriegsangriffen entsprechend hart zu reagieren, alle zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, was insofern auch taktische Nuklearwaffen beinhaltet.

Doch was sagt uns der T-Online-Artikel? Tatsächlich eine Unsicherheit seitens des US-Westens? Wollen uns die Militärs allen Ernstes durch Medien vorgaukeln, die größte Militärmacht der Welt hätte den „Worst Case“ nicht eingeplant? Mitnichten. Soviel Naivität wäre nicht nur kontraproduktiv, sondern lebensgefährlich. Das Gegenteil wird garantiert der Fall sein!

Als Fazit bedeutet dies, daß wir allesamt mit einem Atomkrieg rechnen sollten. Zumal ganz offensichtlich der Herr Putin eines bestimmt nicht zulassen wird, nämlich zu kapitulieren!

