Im Krieg wird nicht gesiegt

Stell dir einmal vor,

es ist Krieg in der Ukraine

und niemand glaubt an eine

militärische Sonderoperation,

weil zu viele Zivilisten sterben,

aber ein Herr Selinski noch lebt.

Was Putin wohl bevorschwebt,

die Welt vor Erzürnung bebt?

Stell dir einmal vor,

es gäbe kein Krieg in der Ukraine

und niemand glaubt an ein

friedliches Europa oder an eine EU,

weil Nationalismus erneut erwacht,

der Pöbel sich manches zusammenreimt.

Das Großkapital im Hintergrund schleimt,

die Mafia etwa mit der Politik vereint?

Stell dir einmal vor,

es beginnt weltweit überall Krieg

und niemand glaubt an einen

wirklichen Friedenswillen,

weil die Menschen resignieren,

eine Minderheit dennoch nicht aufgibt.

Die Hoffnung bedeutet, nicht genug geliebt,

am Ende der Überlebenswillen siegt.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte