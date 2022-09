Für sie existierte

in the middle of the night

nicht

nachts schlugen keine Uhren

den Takt der Stunden

davon

Kein Schauer zwängte

ihre Gedanken

ein

flackerndes Licht schob

Gespenster an den Wänden

vorbei

Es erblühte eine Sprache

der Offenheit an ihren Lippen

auf

getränkt von der Stille

nahm die Übereinstimmung

zu

Hinter dem Geäst der Bäume

blinzelt ein gelborangenes Licht zu ihr

herein

der Mond ertastet den neuen Tag

ihr Tanz auf der Bühne erneut

beginnt

Doris Mock-Kamm

