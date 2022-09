Formulierungen auf die Goldwaage legen,

das vermag das politische Gegenüber,

des Volkes Zorn,

jeder unbedachte Heißsporn,

wenn Politiker sich äußern,

die in der Regierungsverantwortung,

im chaotischen Alltag,

besonders in Krisenzeiten,

aber anstatt mal gewisse Medien zu rügen,

möchten welche sich gezielt damit begnügen,

ihren bösartigen Hohn auszuleben,

mit konstruktiver Kritik hat’s nichts zu tun,

so verhält sich das eben – und nun?!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte