Manchmal ist es schwierig

zu ermessen, ist es der Ort,

das unbekümmerte Kindsein,

die Sehnsucht nach den Gedanken,

das Gefühl der Situation,

in die du eintauchst,

als würdest du das erste Mal

Wasser um dich herum spüren

wie die tägliche Luft,

mit dem Unterschied zu wissen,

daß dir der Atem fehlt,

hier länger zu verweilen.

Angelehnt an den Brückenpfeiler

aus Holz, nicht irgendeiner der vielen,

die die Brücke stützen, sondern

an dem, der für mich hier steht,

der mich hält, wenn ich angelehnt

an ihm das Ende der Sicht

beobachte, diesen Strich, den

manchmal Schiffe befuhren,

einer Orientierung folgend,

auf zu anderen Ufern,

eine Linie, die führt, fasziniert;

ich genieße lieber des Pfeilers Halt.

Doris Mock-Kamm

