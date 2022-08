Geschenk an die fließenden Wege

Ich schöpfte so viel Blau,

wie nie jemals ein Mensch

tragen konnte, auch ich nicht,

das wußte ich als Kind.

Ich schöpfte das Blau

mit geschlossenen Händen,

schenkte es, verwandelt

in glitzernde Tropfen

den fließenden Wegen.

Oft zeigten die nassen Perlen

alle Farben des Regenbogens,

bevor sie in das Blau eintauchten,

in dem ich mich spiegeln konnte.

Selbst in den dunkelsten Tiefen

des Sees durfte ich mich erkennen,

wie ich das Blau des Himmels schöpfte,

um es, die Welt in sich tragend,

dem Blau des Wassers zu übergeben,

ohne davon zu ermüden.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte