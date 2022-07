Viel Gerede um nichts

Prominente unter sich,

einfach widerlich

dieses Suhlen und Buhlen

ohne Unterlaß

bereitet ihnen wohl Spaß,

sie fühlen sich als die Coolen,

wer macht den größten Stich,

schlichtweg lächerlich.

Politikprominenz

unterwegs ohne Karenz,

schaut aufs Volk verstohlen,

wundert sich über Haß,

meint, das sei kraß,

es helfen keine leisen Sohlen,

erst recht nicht bei Pestilenz,

schluß mit faulem Lenz.

Der einfache Bürger hinterfragt,

was die da oben haben gesagt,

ganz gezielt,

weil die Not das verlangt,

es an mancher Wand prangt,

egal wer dabei schräg schielt,

sich weiterhin zurecht beklagt,

daß Politik ständig vertagt.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte