Ich bin kein Sparschwein

Im Schutz der Unfehlbarkeit,

Beherrschung der Göttlichkeit

in all ihren Taten,

sind sie noch so völlig mißraten,

leben sie aus ihren Narzißmus,

Schutzschild vom Nichtsnutz.

Jeder Gott, alle Götter

sind Spötter

über das Leben, die Natur,

wenn sie nur

pochen auf Einheitlichkeit,

anstatt auf Freiheit.

Nicht nur eine Sekte,

auch ominöse Subjekte

versuchen

für sich zu verbuchen

dein Vermögen als Kapital,

deine Seele ist ihnen egal.

Denn sie sind fehlerlos,

hemmungslos

als Egoisten,

Menschen fristen

unter ihnen ihr Dasein

als schlachtbares Sparschein.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte