Keine Lösung im Chaos

Die Deutsche Bahn,

mit der man reisen kann,

kommen wir pünktlich an,

irgendwann?

Auf langer Strecke ein Graus,

so weit weg von zu Haus,

wird am Ende ein Schuh daraus,

läuft über die Leber manch Laus?

Der ÖPNV soll einfach funktionieren,

stattdessen wir öfters kollabieren

beim Benutzen oder Probieren,

Politik dabei am Stagnieren?

Vom unentwegten Konsum

verdonnert zum Nichtstun,

gibt es so gar kein Ausruhen,

latschen wir am Ende in Schuhen?

Der Weg sei das Ziel,

tatsächlich verlangt ganz viel,

zu bleiben hierbei stabil

mit Verantwortung und Gefühl.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte