Diese Saat geht nicht auf

Es hat klick gemacht,

zuviel Zwietracht entfacht,

bis es jetzt kracht,

hat sich ausgelacht,

Angst dabei erwacht,

Schicht im Schacht,

Atomkrieg in Betracht.

Putin dies wirklich wagt?

Kein Gewissen mehr nagt?

Egal, ob bereits betagt,

Haß dabei herausragt.

Hinterher wird sich beklagt,

keiner mehr Frieden sagt,

die Welt plötzlich verzagt?

Die Zukunft liegt im Dunkeln

etliche bereits munkeln,

Augen erschrocken funkeln,

andere besoffen schunkeln,

was denn zu tun sei.

In einer Demokratie sind wir frei,

in einer Diktatur herrscht keine Partei.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte