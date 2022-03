Verbannt vom Sport bei Mord

Der Ball, der rollt,

auch wenn die Welt gar grollt,

Hauptsache Fußball spielen

unter möglichst vielen.

Der Krieg nicht zählt,

doch unbedingt das Geld,

der schnelle Erfolg,

Putin schwebt auf einer Wolk‘.

Fußball-EM in sechs oder zehn Jahren,

so der Wunsch des russischen Zaren,

auf die Vergeßlichkeit will er bauen,

doch die Welt sollte ihm nie mehr trauen.

Vorbei seine politische Zeit,

er ging schlichtweg viel zu weit

mit jenem häßlichen Angriffskrieg,

seinem selbsternannten Sieg!

Der Ball hinwegrollt,

sich letztlich davontrollt,

solch Verbrechen unverzeihlich,

unentschuldbar und widerlich!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte