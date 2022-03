Ein Unglück kommt selten allein

Mit dem linken Fuß aufgestanden,

über den Hund gestolpert,

die Brille plötzlich kam abhanden.

Beim Kaffee aufgießen verbrüht,

Zuspätkommen so gar nicht gut,

mit viel Hetze sich trotzdem bemüht.

Der Chef mißmutig auf die Uhr schaut,

manch Kollege frechweg grinst,

dem Manne seinen Nußriegel geklaut.

In der Mittagspause in den Park gegangen,

ein Hundehaufen wurde glatt zum Verhängnis,

so viel Pech am Tag sollte jetzt langen.

Ratlos vor der Haustür stehen,

die Ex angerufen wegen dem Schlüssel,

keine Ruhe, selbst beim Fernsehen.

Des Nachts die Nachbarn müssen feiern,

jäh aus den Träumen gerissen,

über der Kloschlüssel mußt du reiern.

Am nächsten Morgen alles wieder gut,

Freundlichkeit dir den Tag versüßt,

beim linken Fuß sei auf der Hut!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte