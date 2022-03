Herr am Steuer

Entspannt zurücklehnen,

die Landschaft genießen

beim Autofahren.

Was interessieren Spritpreise,

Hauptsache auf Rädern,

dem Alltag entfliehen.

Der Umwelt einfach trotzen,

andere sollen verzichten,

du brauchst das mitnichten.

Ein Rausch von Freiheit

an dir vorbeizieht

in solchen Momenten.

Keine Sorgen mehr,

belastenden Fragen entflohen

im Geschwindigkeitsrausch.

Zuhause die Realität dich einholt,

gleich zweimal geblitzt,

zu hoch das Bußgeld.

Von Reue keine Spur,

stets andere haben Schuld,

ausgebremst die eigene Ungeduld.

Morgen schon erneut unterwegs,

Lerneffekt gleich Null,

stets angeeckt auf rauhem Asphalt.

Eine Polizeikelle dich stoppt

wie schon oft zuvor,

Handschellen klicken.

In der Zelle Gedanken kreisen,

der Anwalt die Rettung in der Not,

doch von Einsicht keine Spur.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte