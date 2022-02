Ruchlose wollen,

daß wir ihnen grollen,

unsere Wut

bekräftigt ihren Mut,

den vermeintlichen

einheitlichen.

Einheitlich?

Die Skrupellosen irren sich.

Spielfiguren sind sie

für die Ideologie

einer Nostalgie

von Heimatverliebten,

Pharaoismus der alten Ägypter.

Für den Egoismus von Narzißten

dekorieren sie Straßen als Pisten,

feiern sich mit Fähnchen im Wind,

als vergeistigtes Weltenkind,

Imagination, Intuition, Inspiration,

wer nachdenkt, eine Gefahr, ein Spion.

Wie soll man da keine Wut empfinden

bei so vielen Wissensblinden,

die in ihrer Erleuchtung verrohen,

indem sie jeden bedrohen,

der ihre göttliche Eingebung

als Einbildung

erkennt

und dies auch so benennt?

Euer Gewalteinsatz ist ruchlos,

gewissenlos,

wer sich neben euch platziert,

mit euch marschiert,

verbreitet eine Verblödungsideologie,

der Beginn einer schleichenden Idiotie.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte