Ich nehme kein Blatt vor den Mund,

es ist so erfrischend,

Laub mit den Füßen aufwirbeln,

befreit so,

sich in Blätterhaufen schmeißen,

ist so umwerfend,

lesen, bis die Buchstaben schwinden,

es ist so traumhaft,

Gedanken zeichnen auf dem Papier,

so anregend,

in den gemalten Wörtern spazieren,

ist so belebend.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte