Trügerische Landschaft

Kurvenreich die Strecke

durchs hügelige Land sich zog,

während Schneefall

den Verkehr behinderte.

Drei Wanderer unterwegs,

spärlich gekleidet

stolpernd kaum Halt fanden,

zuviel Frost auf dem Asphalt.

Ein Auto schleuderte

ihnen unvermittelt entgegen,

dem Fahrer mit zwei Promille am Steuer

erschien die Landschaft menschenleer.

Eine Schneewehe rettete sie,

der Wagen krachte gegen einen Baum,

jede Hilfe für ihn kam zu spät,

Aufräumarbeiten dauerten lang an.

Im Sommer erinnert ein Kreuz

an jenes schreckliche Geschehen,

von weitem kann jeder es sehen

als Mahnung oder traurige Erinnerung.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte