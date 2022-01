Bediente Menschen

Die Sonne räkelte sich auf dem Dach

der Restaurantterrasse,

ihre Aussicht ein Meer aus Blau,

gesprenkelt mit Speerspitzen,

durchsichtige, wandernde,

ihre Positionen unermüdlich wechselnd.

Hinreißend, dachte die Sonne

und rieb ihre Strahlen an dem Blech,

von der Hitze vollgesogene Luft

tänzelte im leichten Wind,

fast undurchsichtig, verschwommen

durch ihre ständige wechselnde Position.

Unter dem Dach der Terrasse ein Stöhnen,

ein sich kaum Bewegen, schwitzende Körper,

mit Schweiß getränkte Kleider,

murmelnde Gespräche zersplittern

an Gläsern, zerbrechen an Geschirr,

verharren in ihren Positionen, die Menschen.

Doris Mock-Kamm

