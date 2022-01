Sie wollte nicht erinnert werden,

nicht an Splitter, Rauch, Verderben,

las Bücher voll sarkastischem Humor,

ihr Allheilmittel gegen den Tumor

der gärenden Feindseligkeit,

die in den Menschen verweilt,

deren Reifeprozeß nie endet,

Feind und Selig, verschwendet

zwei Wörter zum Haßverständnis

als bildhaftes Ergebnis,

feindliche Gesinnung birgt Glück,

anstatt, sie nimmt Stück für Stück

einen Teil deiner Liebesfähigkeit,

zerstört in Wirklichkeit

Neugier, wichtig für Erkenntnisse,

so brodeln weiterhin Hemmnisse

in den Köpfen,

aus denen selbst die Kleinsten schöpfen

von Generation zu Generation,

feindlich sein, ist Tradition,

die Seligen sind auserkoren,

nein, ihre Denke eingefroren,

das soll ihr nicht passieren,

sie will sich erinnern, nicht amüsieren.

Doris Mock-Kamm

