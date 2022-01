Wunsch fürs Neujahr

Hurra,

das neue Jahr ist da.

Alles klar.

Vorbei, was einmal war?

Erneut eine Menschenschar,

Widerstand noch zu rar.

Welch Beginn im neuen Jahr,

unter ihr gar kein Narr.

Sie fordern Freiheit,

doch die geht zu weit.

Corona braucht seine Zeit,

erfordert geduldige Einigkeit.

Jene Leugner sind aber nicht bereit,

suchen viel eher provozierten Fight,

fühlen sich wohl in diesem Streit,

ergötzen sich an all dem Leid.

Möge der Kelch an uns vorbeiziehen,

es nützt so gar kein Entfliehen.

Vielmehr Zusammenhalt im Team,

selbst wenn Humanismus ist verschrien.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte