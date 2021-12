Stille Nacht

Still die Nacht,

wer hat wem was mitgebracht,

was wurde gesagt,

ungefragt überragt,

liebevoll gelacht,

mal laut, mal ganz sacht?

Dennoch hat’s gekracht,

welch gefährliche Fracht

in der Weihnachtsnacht,

manch ein Verdacht,

Politik zu wenig wacht,

vieles bleibt ungesagt.

Still die Nacht,

zu viel Leid beklagt,

Migranten werden gejagt,

das die Rechten erstarkt,

kein Widerstand es wagt,

der Staat sie nicht anklagt!

Lotar Martin Kamm

