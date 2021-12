Mit Varianten

kommt Humanismus abhanden.

In all diesen Demos zu sehen,

welch absurdes Geschehen.

Sie plärren für Freiheit,

aber ignorieren eine Nazizeit.

Verstand schlichtweg enthemmt,

haben wohl in der Schule gepennt.

Übers dringend notwendige Impfen

lauthals und blindlings schimpfen.

Todeszahlen schlichtweg ignorieren,

aber Hauptsache stets fabulieren,

Bill Gates und andere seien schuld,

welch verschwörungstrotteliger Kult.

Die Saat rechter Ideologie geht auf,

ein sich wiederholender Verlauf.

Sie hätten gern die Gesellschaft gespalten,

um im Anschluß zu schalten und walten.

Leerdenker so schlimm wie Henker,

Demokratie will dies aber nicht mehr.

Politik muß endlich gezielt handeln,

bevor jene Kräfte alles verschandeln.

Lotar Martin Kamm

