Bayrisches Nachtreten völlig ungebeten

Der Söder, der Söder,

wirft aus nen komischen Köder.

Statt in Bayern zu regieren,

möchte er sich nicht genieren,

dem Scholz auf die Finger zu kloppen,

um uns allesamt zu foppen.

Er hätte vieles besser gemacht,

daher nen Shitstorm entfacht.

Merkel hätte mit Putin telephoniert,

Scholz hingegen ganz anders reagiert.

Was ein Laschet nicht hinbekam,

der Söder richtig gut kann.

Hat den Kanzlerentscheid nicht geschluckt,

jetzt spielt er halt verrückt und zuckt.

Möge dieser Kelch an ihm vorbeiziehen,

er daher besser nach Hause fliehen.

Dort mag er dann schmollen

so wie die anderen Union Dollen.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte