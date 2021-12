Schrei, Ben, schrieb sie,

um dem Text persönliches

beizugeben. Dramaturgie.

Leicht in der Hand das Messer,

akkurat geschnittene Stücke,

Köche als Aushängeschild

für herrschaftliches Gehabe,

um Prunk in Szene zu setzen.

Gehalten wie exotische Wesen,

Poeten, Maler, Astronomen,

Musiker, Quacksalber, Narren,

Günstlinge fürs Publikum.

Kunst bezahlt durch Heldentaten,

schreib oder stirb,

übermal die Verbrechen,

berechne die Sternstunden,

sing Fortuna zu Ehren,

beweihräuchere Geister,

große und kleine Narren.

Geschichten gewürzt

mit akrobatischen Tänzen,

choreographiert zum Ablenken,

zur Aufforderung der Suche,

tausendeinhundert Schritte,

zum Gral der heiligsten Reliquie,

schrei, Ben, schrieb sie,

bevor Menschlichkeit vertrocknet,

in den Kehlen gänzlich verrottet.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte