Geschwafel ohne Sinn und Verstand

In Deckung gehen,

so gar nichts verstehen,

tröge am Rad drehen,

Hauptsache Protestgeschehen.

Leerdenker spalten die Gesellschaft,

haben sich aufgerafft,

ein Riß im Lande klafft.

Spaltung bewußt geschafft.

Corona lediglich Mittel zum Zweck,

erst muß die Merkel weg,

vorbei jener böse Gag.

Was folgt als nächster Schreck?

Mit Blick gen Rottweil wird’s diffus,

was für ein hausgemachter Stuß!

Eine Corona-Schule folgt zum Gruß,

Protest sei laut Lasota ein Muß.

Noch zu wenige gestorben?

Schwurbler fühlen sich dabei geborgen,

haben so gar keine Sorgen.

Vorbei der Spuk schon morgen?

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte