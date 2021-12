Bevor ich pfiff

sah ich das Schiff

Zeit zum Bücken

Früchte pflücken

die Zimmer kalt

Schnee liegt im Wald

See zugefroren

Christ geboren

Schlittschuhe knirschen

rot sind auch die Kirschen

nach oben sich strecken

zum Abschrecken

ständiges Glockengeläute

vor der Kapelle Leute

Gräbergarten

ich sollte lieber warten

sie brauchen Zeit zum Gedeihen

Wasser weihen

Wein wird gereicht

Trauben in Fässer geweicht

Tränen nässen Hände

Frost birst Wände

Spuren verwüsten das Feld

überall fehlt die Welt

bevor ich pfeif

Erdbeeren reif

hörte ich Tuten

Mensch sammelt Ruten

am liebsten biegsame

steht stramme

Doris Mock-Kamm

