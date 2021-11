Ampel-Koalition

Rot, gelb, grün,

eine neue politische Koalition.

Wie eine Ampel nett anzusehen,

in Berlin herrscht ein anderer Ton.

Sozen, Liberale und Grüne

gestalten nun die politische Bühne.

Die Corona-Pandemie fordert sie heraus,

deren langes Zögern jetzt schon ein Graus.

Kritische Stimmen tauchen auf,

zumal dieses Bündnis alles andere als leicht.

Opposition, Radikales haut gern drauf,

ob es für eine Legislaturperiode reicht?

Bei rot bleibt manches stehen,

bei gelb gib ja acht,

bei grün kann vieles gehen.

Parteien real weiterhin verkracht?

Lassen wir der Ampel ihre Zeit,

kritisch beobachtend per Augenmaß.

In vier Jahren ist es wieder soweit

in der Hoffnung auf weniger Haß.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte