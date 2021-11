Sich Luft machen

Sie ließ ihren Atem einfrieren,

für die Ewigkeit isolieren,

eingehaucht in Eis,

damit die Wissenschaft später weiß,

welche reine Luft sie verteilte,

während sie auf Erden weilte.

Zu Würfeln gefrorenes Wasser in Truhen

akkurat sortiert nach Datum ruhen,

sogar an ein Notstromaggregat hatte sie gedacht,

im Keller, von einer Alarmanlage bewacht,

Schwermetalle, Tenside las sie in der Zeitung,

kein Wasser sei steril, kam es aus der Leitung.

Ein Schock, ihr gesunder Atem ist vergiftet,

ihre ganze Mühe mit einem Artikel vernichtet,

die Menschheit in hunderten von Jahren

von der Wissenschaft wird erfahren,

krankheitserregende Luft und ein Pamphlet

sie hinterließ, Wissenschaft stets Wahrheit verdreht.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte