Querdenkende – Makadomo seit sechs Jahren im Internet

16. November 2015 bis 16. November 2021

Gewisse Themen nehmen viel Raum ein, weil sie uns nahegehen, nicht kaltlassen können, denken wir an den blonden Dollen in den USA, der obendrein die Absicht hegt, ein zweites Mal als Präsident anzutreten. Möge dies den Amis erspart bleiben, obwohl die riesengroße Fanbase gleichzeitig offenbart, wie leichtgläubig bzw. unkritisch die Bevölkerung handelt.

Auch die Corona-Pandemie hat bei uns Spuren hinterlassen in etlichen Artikeln, Kommentaren. Mit Blick in die Kategorien fällt Euch bestimmt auf, daß Gedichte am meisten vorhanden sind. Nein, keine Zahlen werden benannt, stöbert einfach im WordPress-Blog auf unserer Seite, die in Kürze ein halbe Millionen Aufrufe verzeichnen wird. Ein gutes Resümee, ohne das Augenmerk auf Quantität zu richten. Viel wichtiger für uns eine moderate Kontinuität, die uns recht gibt, weiterzumachen.

Oben in der Headerleiste das dritte Stichwort „Traut Euch nur“ möchten wir gern nochmal erwähnt wissen. Erfreulicherweise hat jüngst SongoCat sich wieder getraut mit einem Poetry-Slam und zwei Kurzgeschichten. Wir wünschen uns mehr davon, also worauf warten, einfach schreiben und mailen, gern auch mit Pseudonym.

Inzwischen pendelt sich eine Beitragshöhe ein, die den Tagen eines Monats entspricht. Gut so, neben dieser Seite verbleiben uns noch andere Dinge, die ihre Aufmerksamkeit brauchen. In diesem Sinne freuen wir uns aufs jetzt beginnende siebte Jahr.