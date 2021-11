Jugend bewegt

Was quatscht ihr bloß?

So gedankenlos.

Die Jugend sei verwöhnt.

Verzogen, ihr argwöhnt.

Kritisch, der Sprache mächtig.

Das macht sie für euch verdächtig.

Gelehrt wurde ihnen zu differenzieren.

Sie sollten Redefreiheit nicht verlieren.

Sie sollten es besser haben.

Es ging nicht darum, sich an Luxus zu laben.

Ihr Leben durften sie mit uns planen.

Keine Unterordnung mehr nach Fahnen.

Sie wollen ihre Zukunft leben.

Die meisten nach Humanismus streben.

Nach gesunden Lebensumständen.

Weg mit den Giftrückständen.

Weg von Allmachtsphantasien Gieriger.

Sie wissen, dieser Wunsch ist schwieriger.

Und trotzdem wollen sie diesen Weg gehen.

Ich kann eure Meckerei nicht verstehen.

Seid stolz auf diese junge Generation.

Unterstützt ihre Rebellion.

Begleitet ihre Träume.

Pflanzt mit ihnen Bäume.

Verwöhnt sie mit Zuversicht und Gesprächen.

Hört auf, eure verpaßten Chancen an ihnen zu rächen.

Doris Mock-Kamm

