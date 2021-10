Liebe hat viele farben und formen.

die familie, dein partner, deine leidenschaft und dein haustier.

all das Liebst du.

aber immer anders.

was genau ist Liebe also?

Liebe ist die wärmende umarmung deiner eltern.

Liebe ist das mächtigste heilmittel der welt.

Liebe ist jemand, der dich immer unterstützt und versteht.

Liebe ist die schnurrende katze auf deinem schoß.

Liebe ist das schönste gefühl der welt.

all das klingt wunderbar.

aber so ist Liebe nicht.

nicht nur.

Liebe kann auch anders.

denn Liebe ist das stärkste gift, das existiert.

Liebe verursacht die größten schmerzen, die wir zu spüren vermögen.

Liebe ist die wirkungsvollste waffe, die gegen dich verwendet werden kann.

Liebe ist gefährlich.

sich auf sie einzulassen, angst einflössend.

und trotzdem,

trotzdem wollen wir mehr.

strecken und verrenken uns, um mehr zu erhaschen.

immer mehr,

mehr von diesen schmerzen.

mehr von diesem wunderbaren gefühl.

es ist eine sucht,

ein bedürfnis,

ein segen,

ein gefängnis…

Liebe ist überall,

war sie schon immer.

rettet menschen,

verursacht kriege,

hilft uns zu leben,

zu überleben.

versüßt uns den tag,

verletzt uns,

baut uns wieder auf.

Liebe ist allmächtig,

so ungreifbar und für uns unverständlich,

daß all diese worte ihr niemals gerecht werden können.

Liebe läßt sich nur durch sich selbst erklären.

Liebe ist Liebe.

SongoCat

Kategorie: Poetry-Slam