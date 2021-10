Naturgewalt reagiert einfach

Sonnendurchflutet

ein Lüftchen weht,

es sei nie zu spät,

wenn man sich sputet.

Regenwolken am Horizont

deuten auf Sturm,

Mensch sitzt trocken im Turm,

Kinder in Afrika an der Front.

Gewitter und Donnergrollen

notwendige Konsequenz,

nach kalten Tagen wieder der Lenz

uns beglückt zum Tollen.

Das Wetter wir gern beobachten,

pflegen und hegen jedwede Information,

soviel Ignoranz derweil ein grausiger Hohn,

weil etliche lieber nach Haß trachten.

Die Klimakrise fordert längst ihren Tribut,

immer noch wird zaghaft gezaudert,

in Plenen mühsam geplaudert,

einfach behauptet, alles wird gut.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte