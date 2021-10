Rüpel, wie modern das klingt,

so allumfassend, skrupellos,

so alles ist möglich, Freiheit und so.

Ein Rüpel selten ist allein,

mit ständigen Ovationklatschern

ist Gemeinheit erst so richtig gemein.

Die Rüpel sind entsetzt,

wenn Beachtung ihnen verwehrt,

gemein sein ist so nichts wert.

Rüpel vertragen keine Stille,

diese Grenze sie am meisten scheuen,

kein Ton so Gemeinheit zum Schweigen bringt.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte