An mir vorbei

laufen sie

oder ich an ihnen,

unerkannt,

für immer unbekannt,

manchmal ein Lächeln,

oft, wie soll ich sagen,

mit Blick durch mich hindurch,

bin nicht wahrnehmbar,

geisterhaft, ein Schatten,

ohne bleibende Erinnerung,

ich bin ein Zuviel,

ohne und mit Abwertung,

sie gehen an mir vorbei,

und ich mit ihnen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte