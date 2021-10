Der Brief kam als letter,

alles wird better,

Schwäne leben worldwide,

ihr Gefieder ist white.

Meine Tinte schreibt black,

bald bin ich back,

das Leben meint es good,

fantastisch meine mood.

Weißt du, niemals ich saw

schwarze Schwäne before,

sie existieren really,

meine Träume sind jetzt clearly.

Ich bin kein schwarzes sheep,

immer deuchte es mir zu cheep,

ich bin ein schwarzer swan,

schwimme, fliege, gehe, wohin ich can.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte