Hinweg mit braunem Dreck

Im Nu

angezogen die Schuh‘,

was in der Politik Tabu,

ohnehin ein Clou,

nicht zu wählen jene CDU,

am Ende jetzt die Ruh?

Schließlich die Ampel sich anbahnt,

selbst wenn manch einer anmahnt,

ein Mißerfolg ihm schwant,

akribisch beäugt vom rechten Rand,

den Atem anhält das Land,

am Ende sich durchsetzt ganz galant.

Ein lang gehegter Traum,

weil lechzend gewisser Abschaum

nichts Gutes führt im Schilde wohl kaum,

in Gedanken Merkel erhängt am Baum,

wir müssen nun nach vorne schau’n,

lassen uns die Demokratie nicht klau’n!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte