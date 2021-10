Gepflegter Ort

Da gibt es eine Straße,

an der steht ein Haus,

dies Haus ist weiß gestrichen,

Balkone gibt es auch

mit hölzernen Balustraden,

hübsch sieht es aus,

nun ja, es ist kein Palast,

keine Villa, ein Mehrfamilienhaus,

Parkplätze daneben,

Büsche, Pflanzen drumherum.

Fast täglich sehe ich das Haus,

die Balkone, Balustraden,

die Autos auf den Parkplätzen,

je nach Jahreszeit die Büsche,

Blumen, ein kleines Stück Rasen,

Möbel, abgelegt an der Straße,

Sofas, Sessel, Tische, Stühle,

Betten, Matratzen, Schränke,

Gefriertruhen, Flachbildfernseher,

Kinderfahrräder, Puppenwagen.

Es gibt da ein Haus,

das steht an einer Straße,

ein weißes Müllauto fährt vor,

in dem ist unglaublich viel Platz

für viele noch brauchbare Sachen,

komplette Wohnungseinrichtungen

werden zermalmt in kleine Stücke,

quietschendes Vernichtungsgeräusch,

die Bewohner fühlen sich wohl,

leben schließlich in einem gepflegten Ort.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte