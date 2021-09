Spannung steigt – wer was vergeigt

Wahlkabine im Visier,

spät nachmittags um Vier,

in den Saal gestolpert,

beim Kreuz etwas geholpert,

zuviele Parteien zu lesen sind,

gefunden die man wählt geschwind.

In aller Ruhe Briefwahlunterlagen lesen,

als sei es gestern erneut gewesen,

das System denkbar einfach vor dir liegt,

welche Partei wohl morgen siegt,

solch Frage dir durch den Kopf schwirrt,

manch Kandidat:in meint, er oder sie brilliert.

Die Wahl richtungsweisend sein mag,

wer weiß, was geschieht am Sonntag,

mit der Union, das wäre der reinste Hohn,

Deutschland und Europa sich nicht belohn‘,

mit den Sozen und den Grünen im Boot,

ein Ende zurückliegend verursachter Not.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte