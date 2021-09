Auf dem Weg geschenkter Strahlen

Leben in den Koffer gepackt

Es war ein gehäkelter Beutel

Und wenn schon

Stimmt – er war nicht mal voll

Die Odyssee war drin

Der Rilke auch

Sie starrten auf meine Schuhe

Fremd ihr Lachen

Flüsternde Vorhänge

Und dieser ständige Lärm

Hinterglasmenschen

Panzerglas zum Anfassen

Bunte Flicken auf der Jacke

Kälte verbirgt sich hinter Mauern

Schritte hallen im Haus

Kieselsteine in der Tasche

Ich habe sie nicht gezählt

Sie fehlen jetzt im Garten

Hast du Odysseus verstanden

Welchen, viele habe ich getroffen

So viele auf ihren Irrwegen

Malte Laurids Brigge kam vorbei

Einmal ohne Endgültigkeit gedacht

Meine Liebe galt dem Mond

Sein geschenktes Licht

Auch nachts Schatten bewacht

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte