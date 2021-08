Zuhause, ein Hotelzimmer,

ohne Heizung, mit Waschbecken,

Blick auf den See,

ungepflegte Umgebung,

abbruchreif, verwahrlost,

Schandfleck für den Ort,

Blick auf den See,

ständig erstaunte Besucher,

Hochzeiten, Geburtstage,

Silvester, zum Spaß,

Bedauern, schon lange vorbei,

Blick auf den See,

Partys, Feiern, Gelage,

Festlichkeiten, Tanzabende,

Erinnerungen beleben,

Erlaubnis erteilt,

Schranke, kleiner Durchgang,

Blick auf den See,

Führung zur Terrasse,

respektvoller Abstand,

alte Momente nachempfinden,

Umarmungen, Gelächter,

wie schön ist es hier,

nie Geld angenommen,

Blick auf den See,

in der Ferne die Alpen,

jeden Tag diese Sicht,

Gäste singen, Gläser klirren,

Geschirr zerbricht, Türen knarren,

Steintreppe zum Weinkeller,

zu früheren Zeiten herabgestiegen,

eine Bruchbude, ihr irrt.

Doris Mock-Kamm

