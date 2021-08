Mensch war dein Name

Düsteres rieselt in die Tage,

schenk mir deinen Namen,

bevor Schwärze dich verschlingt,

unsichtbar für letzte Fragen

niemand mehr von dir Kenntnis nimmt,

bevor Menschsein verschwindet

vor lichtscheuen Augen.

Graue Schleier nisten in Winkeln,

deinen Namen will ich tragen,

bevor alle Antworten sind vergeben,

die frei gesprochen werden können,

ohne an Mauern abzuprallen,

bevor Menschsein verschwindet

vor stummen Zeugen.

Nur schwaches Echo ist zu hören,

Mensch sage ich mit Würde,

bevor das Grauen zu Recht wird,

und zum Gesetz verankert,

das niemand mehr anzweifelt,

bevor Menschsein verschwindet

vor geflüsterter Angst.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte